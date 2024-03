La Croce Rossa solidale, dona tute agli scout e rinnova il suo sito

Croce Rossa Italiana, il Comitato di Ancona dona le tute agli Scout e rinnova il sito. Due novità in una botta sola, per la Cri. L’Organizzazione di volontariato dorica, presieduta da Gianni Barca, ha deciso di sbarcare sui social e di farlo in uno stile rinnovato e intuitivo, sicuramente user friendly. È stato il presidente dorico, Gianni Barca, che ha voluto fortemente tornare sul web investendo nei social e optando dunque per il dominio www.criancona.org. Il presidente della Cri Ancona esprime "soddisfazione per il lavoro compiuto. Il sito – sottolinea – è trasparente, intuitivo e dall’interfaccia friendly. Sono felice di annunciare che il Comitato di Croce Rossa di Ancona è ufficialmente online con il nuovo sito web. Visitate le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e per scoprire come potere contribuire alla nostra missione di soccorso e solidarietà". Il sito web è stato completamente rinnovato. Per chi fosse interessato a dare il proprio supporto, si ha accesso, tramite apposite pagine del sito, a diverse tipologie di donazione: dall’ambito sociale alla donazione generica. Per scoprire le altre possibili modalità, si può consultare la sezione Sostienici. È notizia dei giorni scorsi che il Comitato di Ancona della Cri ha donato al gruppo Scout Agesci Falconara 3 sei scatoloni 50 tute di autoprotezione ciascuno. Una sinergia, quella tra la Cri e gli Scout, ancora più forte.