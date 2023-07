La crociata del sindaco Disperso al Passo del Lupo "Dovevo subito avvertire quei ragazzi in pericolo"

di Silvia Santini

Il sindaco Filippo Moschella è tornato a casa ieri verso le 18. Con grande tranquillità, raggiunto al telefono, ha voluto raccontare una giornata fuori dall’ordinario in cui ha rischiato tanto.

Come si sente sindaco?

"Sto bene. Ho deciso di fare una lunga passeggiata oggi. Scherzi a parte, fortunatamente è andato tutto bene".

Che cosa è successo?

"Assieme ai vigili siamo arrivati, sulla barca dei Traghettatori del Conero, alla spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo. Erano circa le 10. Ci siamo portati lì per verificare la posizione delle canoe che devono essere messe nel campo boe e anche per verificare la presenza di persone che campeggiavano, da segnalazione arrivata. Non le abbiamo trovate".

Cosa avete visto invece?

"Abbiamo notato piuttosto le corde collocate sul sentiero per facilitare salita e discesa dai 4 metri di strapiombo. Sono abusive e io, come sindaco, devo fare di tutto per tutelare l’incolumità delle persone che pensano di poter raggiungere quella spiaggia dal Passo interdetto. Se è interdetto al passaggio un motivo ci sarà".

Che cosa ha fatto allora?

"Per disincentivare il passaggio appunto sono salito su, l’ho tolta e l’ho gettata al vigile rimasto sulla battigia e gli ho detto che avrei fatto a ritroso parte del Passo del Lupo per dissuadere coloro che stavano per venire giù. Ce l’hanno detto dei ragazzi in spiaggia che dei giovani amici stavano per raggiungerli. Ho detto ai vigili di aspettarmi lassù. Mi sono mosso seguendo il cuore, avevano l’età dei miei figli. Ho camminato fino a che li ho visti. Ho detto loro ‘vi faccio la multa’. Erano turisti e mi hanno spiegato che non sapevano del pericolo, sono tornati indietro dicendomi che avrebbero raggiunto la spiaggia di San Michele. Ce ne erano altri però, mi hanno detto, che stavano percorrendo l’altro sentiero molto pericoloso, una specie di canalone dell’acqua molto impervio".

Ha iniziato a percorrerlo?

"La discesa mi è durata più di tre ore. Ho cercato di rimanere sempre all’ombra ma mi ha fatto perdere tempo. Mi ero portato la radio del sistema di protezione civile ma lì è un cono d’ombra e il segnale non prendeva. Avevo anche il cellulare ma stessa cosa. Alle 14 circa un vigile, non vedendomi arrivare in cima, ha chiamato aiuto. Il secondo gruppo di ragazzi non l’ho trovato".

Forte resta dunque la sua battaglia per scongiurare la riapertura del Passo, vero sindaco?

"E’ uno stradello di montagna, non va percorso il Passo del Lupo, è per escursionisti esperti. Mi cercavano lì i soccorritori ma in realtà io stavo percorrendo l’altro. Insomma, sono riuscito a raggiungere la spiaggia e lì ho trovato anche l’elicottero che mi cercava. Il caldo e le tante ore di camminata hanno fatto il resto. Dispiace ma non me la sentivo, per quei ragazzi, di tornare indietro sapendo che erano lì, senza avvisarli del pericolo che correvano".