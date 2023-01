La cronaca

Primo tempo

6’ 1-0 GOL PELLEGRINI Lucumì impatta il piede dell’argentino Dybala in area, Santoro concede il penalty che il capitano della Roma trasforma.

17’ Zaniolo sfiora il bolide di Mancini da fuori area: brividi per Skorupski.

31’ Bell’iniziativa di Lykogiannis che mette in mezzo un pallone morbido su cui Orsolini tenta la sforbiciata volante: pallone alto sulla traversa.

34’ Dominguez perde un brutto pallone, Cristante s’infila nello spazio e conclude con un tiro che non impensierisce Skorupski.

39’ Arnautovic si gira in un fazzoletto, ma la conclusione da fuori area è debole e fuori misura.

41’ Dybala su azione da corner conclude due volte: prima viene murato poi la sua ‘spaccata’ finisce alta di poco.

44’ Zaniolo da due passi spreca e calcia alto.

Secondo tempo

3’ Leggerezza di Soumaoro, Zaniolo a due passi spara su Skorupski che salva con un gran riflesso.

4’ Slalom in area di Orsolini che indirizza un tiro-cross che sfiora la traversa.

24’ Ferguson cade in area giallorossa ma il contatto con Zalewski per il Var non è da rigore: l’allenatore del Bologna Thiago Motta protesta in modo energico e rimedia così l’ammonizione da parte dell’arbitro.

51’ Diagonale di Pyyhtia, Rui Patricio c’è. Sul corner Lucumì inzucca a colpo sicuro, ma Abraham sventa di testa sulla linea di porta quel pallone che avrebbe regalato al Bologna un pareggio all’Olimpico di Roma.