La cucina sbarca su Tik Tok grazie a Francesco Saccomandi

Francesco Saccomandi è un TikToker di successo che si occupa di cucina e ha il blog "Siamo tutti forno star". Nato a Ravenna nel 1972, ha studiato marketing a San Diego e come università economia e commercio. Ora lavora in un’azienda di forniture alberghiere. È stato in tv a "DettoFatto" per il suo blog e su un programma americano. Come è nata la passione per la cucina? ‘Mi ricordo come se fosse ieri nella cucina di casa mia a 7 anni. Per compito di scuola dovevamo preparare la torta malvina, il classico ciambellone, e non riuscivo a separare le uova. Dopo tanti tentativi la torta venne perfetta e da quella volta non ho più smesso’. Quale è stato il suo primo video virale? ‘Durante il lockdown stavo per andare a dormire e vidi che su TikTok i follower stavano iniziando ad aumentare per un video in cui mettevo le mani nell’impasto della pizza. E’ stato bello perché tutti questi follower sono arrivati all’improvviso, dal nulla. Però la cosa ha anche lati negativi. Possono arrivare insulti gratuiti’. Ricetta preferita? ‘Cupcake tiramisù: cupcake classici con sopra una crema di mascarpone e caffè’. Quale ti viene meglio? ‘La torta Foresta Nera composta da Pan di Spagna al cioccolato, panna e ciliegie, il tutto coperto da cioccolato, che ho fatto anche in tv in America’. Pensa di aprire un ristorante in futuro? ‘No. Averne uno ristorante è come avere un secondo figlio, una cosa a cui devi pensare da mattina a sera. Un impegno troppo grande per me’. Ha anche un account Instagram? ‘Sì, lo uso soprattutto per le storie, perché sono un po’ come un diario che scrivi tutti giorni, oltre per pubblicare anche lì i miei video. Cosa ne pensi delle persone che cucinano cibo spazzatura o comunque ipercalorico? ‘Secondo me è tutto show, tutto per creare hype, perché dubito che poi la gente mangi davvero quella roba lì’. Hai mai pensato ad una ricetta che poi si è rivelata un fail? ‘Sì perché, per esempio, delle ricette soprattutto americane o orientali sono tante quelle che non vengono bene. Secondo me non bisognerebbe avere paura di mostrare di più questi fallimenti, infatti mi è appena venuta un’idea: voglio postare più fail, perché tanto siamo tutti umani e gli esseri umani possono sbagliare’.

Alessandro Bigazzi, Nicole Carraro, Sabbir Howlader 2^ D