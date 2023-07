La culla per la vita non è funzionante

"Non funzionante" recita il cartello affisso sulla "Culla per la vita" di fianco all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Profili. "Un evento davvero spiacevole e grave: la culla per la vita all’ospedale di Fabriano non funziona, non ci sono riferimenti telefonici per avere supporto, né altre indicazioni" è la denuncia anonima. Un ‘guasto’ che risalirebbe a quattro mesi fa come evidenzia la presidente del Centro aiuto alla vita, Siliana Mencarelli che spiega: "Ci stiamo lavorando per far tornare il servizio in funzione, speriamo entro fine agosto". Problemi che sarebbero legati all’impianto di riscaldamento. "La culla per la vita – spiega Mencarelli - è collegata al pronto soccorso. Il personale ci ha segnalato 4 mesi fa un problema. Sia noi del Cav che la direzione sanitaria abbiamo effettuato un sopralluogo, accertando il malfunzionamento della termo-regolamentazione. Poi ci è stato segnalato che era un po’ datata e vetusta, quindi non più a norma e ci hanno chiesto la sostituzione. La settimana scorsa da Jesi è arrivata la nuova. Ora dobbiamo fare dei lavori per adeguare il tutto alle misure dalla nuova incubatrice. Lavori che partiranno al più presto e speriamo entro agosto di poterla riaprire".