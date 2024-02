La cultura cambia pelle. Le associazioni preparano l’incontro col sindaco:: "Non vogliamo lo scontro"

Bando per le associazioni culturali, con i termini aperti da una settimana e in chiusura a metà marzo, il Coordinamento dei gruppi storici si prepara all’incontro del 23 febbraio prossimo con il, sindaco, Daniele Silvetti. Ieri sera il, grosso delle associazioni, si è riunito per fare il punto e per preparare proprio quel faccia a faccia con il primo cittadino alla luce delle novità emerse sul fronte del cartellone culturale del 2024 e in prospettiva del futuro e dei finanziamenti previsti. Circa due settimane fa la conferenza stampa del coordinamento che ha attaccato la giunta, in particolare l’assessore Anna Maria Bertini; un affondo a cui ha risposto Silvetti, irritato da quell’uscita pubblica, sebbene i toni pacati e le richieste legittime dal loro punto di vista.

Nel frattempo la giunta ha emanato il regolamento per le Manifestazioni d’interesse, un bando con fondi limitati rispetto al passato, 250mila euro contro i circa 350mila degli anni scorsi, il 40% dei quali dedicati alle nuove proposte culturali; fissato anche un massimo di risorse per ogni settore e per ogni singola organizzazione. Insomma, una rivoluzione rispetto al passato a cui tutte le associazioni culturali dovranno attenersi, con un evidente limite di attribuzioni economiche per tutte loro.

Da qui gli argomenti per affrontare il colloquio di venerdì prossimo: "Nessuna intenzione di fare barricate o di creare ostilità. Non ci devono essere timori, ma soltanto piacere reciproco nel trovarsi di fronte e discutere sulle varie questioni. Al tempo abbiamo premesso che non siamo mossi da alcuna velleità politica – spiega Giovanni Seneca, coordinatore del Festival Adriatico Mediterraneo – e sono convinto che l’incontro con il sindaco servirà a migliorare i rapporti con la nuova giunta. Credo che la conferenza stampa di alcune settimane fa fosse necessaria perché chiedevamo un segnale dalla politica, adesso quel segnale è arrivato e assieme cerchiamo di farci sentire nell’ottica del dialogo costruttivo. Le manifestazioni di interesse? Sono partite e credo che ognuna delle associazioni culturali storiche come le nostre prenderanno le loro scelte, alcune aderiranno a seconda dei budget previsti, altre magari si comporteranno in maniera diversa".

In effetti il bando è attivo da quasi una settimana e resterà aperto fino alla metà di marzo. C’è curiosità sulle richieste di finanziamento da attribuire alle nuove realtà culturali della città, un arricchimento senza dubbio della scena globale del territorio.

Curiosità anche per quanto concerne le location, visto che oltre alla Mole, dove non si potranno tenere concerti di musica, saranno coinvolti diversi siti urbani. Il confronto con il sindaco a Palazzo del Popolo (da capire se alla presenza dell’assessore Bertini e di altri pezzi della giunta di centrodestra) è fissato per la mattinata. Nel pomeriggio, proprio alla Mole, l’ex assessore alla cultura, Paolo Marasca, ha da tempo fissato un incontro pubblico per presentare un suo volume intitolato ‘Presente: il ruolo della Mole di Ancona’.

p. cu.