La Cupa di Posatora, domani il concerto dei Blackmail Tapes

Domani sera (ore 21.30 circa) allo spazio autogestito La Cupa di Posatora di Ancona è il programma il concerto dei Blackmail Tapes, un trio garage-pop-punk londinese composto da Dave Siege (voce e chitarra), Darren Searles (basso e voce) e Stuart McGerty (batteria). Influenzati da Cramps, Stooges, Bowie e Blondies, i tre musicisti dal vivo sono potenti e senza fronzoli, ma con un innato gusto per la melodia. In questo mini tour italiano presentano il loro secondo disco intitolato "Put me out of your misery". Ad aprire il loro concerto sono gli Heat Fandango.