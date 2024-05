‘La Cupa Jazz Festival’ prende il via: sul palco arrivano i Bad Uok

Giorno di debutto per ‘La Cupa Jazz Festival’ di Ancona, evento che nel giro di pochi anni è diventato un punto di riferimento per molti jazzofili, non solo ‘locali’. All’interno dello spazio autogestito La Cupa, nel quartiere di Posatora, questa sera (ore 21.30) suoneranno i Bad Uok, che porteranno nel capoluogo marchigiano l’anteprima del loro tour estivo. La formazione è composta da Leonardo Rizzi (Fender Rodes), Vincenzo Vasi (voce e theremin), Federico Pierantoni (trombone), Andrea Grillini (batteria e composizioni), Nazzareno Caputo (vibrafono e marimba). Raramente una jazz band si raduna attorno ad un batterista, ma Grillini è molto di più che un batterista. E’ un compositore ed un catalizzatore di suoni, come dimostra bene il disco ‘Lateless’. L’idea centrale dei Bad Uok è quella di svincolare gli strumenti da un ruolo fisso. Da un brano all’altro il basso si muove tra la mano sinistra del piano, la chitarra e, talvolta, il trombone; ed anche l’esecuzione del tema, il ruolo di solista e gli elementi più rumoristici ed elettronici vengono ripartiti tra i vari strumenti. Le improvvisazioni si sviluppano su groove o strutture ritmiche prefissate che vengono sottintese o variate armonicamente e melodicamente. La serata prenderà il via alle ore 19.30 con l’apertura al pubblico dello spazio, e la possibilità di mangiare qualcosa. L’ingresso è a offerta, e non sono previste prenotazioni (chi prima arriva prima trova un posto a sedere, gli altri restano in piedi). Per informazioni: lacupajazzfestival@gmail.com.