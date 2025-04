La danza d’autore delle Marche alla Rotonda a Mare di Senigallia

Alla Rotonda a mare di Senigallia torna ‘Sotto a chi danza! Tracce di giovane danza d’autore dalle Marche’, un fuori abbonamento che chiure il cartellone realizzato dal Comune e dall’Amat. Domani sera (ore 21) il pubblico potrà applaudire tre performance in quella che è stata definita una ‘maratona’ e un ‘vetrina’ dei nuovi talenti marchigiani dell’arte coreutica

Si inizia con ‘La danza della farfalla’ di Ivan Cottini, artista, modello e ballerino che lavorava come fotomodello per noti brand di intimo fino a quando, a 26 anni, glku fu diagnosticata la sclerosi multipla. In un istante Cottini perde tutto, e decide di prendere la strada più difficile, ma più bella: vivere. Realizza il suo più grande sogno: diventare padre. Non solo. La malattia che tanto lo vuole tenere fermo, gli fa scoprire la danza, che lo porterà poi a calcare i maggiori teatri e palchi televisivi. Della diversità, Ivan, ha fatto un’arte, perché la diversità è bellezza e ricchezza. Ivan lotta ogni giorno per fermare la progressiva perdita di autonomia, per non lasciarsi vincere dalle difficoltà e per trasmettere un messaggio importante. E’ lui, mattina dopo mattina, a vincere sulla malattia.

A seguire Cecilia Ventriglia e Silvia Valenti propongono ‘Soffio’, performance curata da Maria Rita Salvi. Un passaggio sul mare, con gli ‘schizzi’ coreografici della danzatrice-performer-autrice ascolana Ventriglia, teacher certificata del progetto Dance Well e con un curriculum che va da Sosta Palmizi di Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, dal gruppo ceco di teatro fisico Farm In The Cave fino al Marina Abramovich Institute di New York. Uno spettacolo che permette di ‘ascoltare il richiamo di ciò che fluisce’.

Ilenja Rossi è l’ideatrice, regista e performer protagonista di ‘Rossini vs Bach’: dalle sfide uno contro uno del mondo Urban, in scena un’insolita ‘battaglia’. Cogliendo l’ironia giocosa di Rossini e la perizia architettonica di Bach i membri del Gruppo Danza Oggi Urban Dance Academy (oltre alla Rossi in scena Iacopo Franceschini, Rebecca Rossi, Carmelo D’Agostino, Giuseppe D’Avanzo, Giulia Brunori) mettono in scena una sfida tra i due compositori che trascina gli spettatori tra sincopati, brillantezza ritmica e complessità di armonie.

Biglietti al botteghino del teatro, domani alla Rotonda (dalle 20) e su vivaticket.com.