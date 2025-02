La danza di Pupo ispirata a Pinocchio

E’ ispirato alla figura di Pinocchio il nuovo spettacolo di danza di Sofia Nappi e della compagnia Komoco, terzo appuntamento della stagione curata da Marche Teatro. "Pupo", questo il titolo, andrà in scena sabato (ore 20.45) al Teatro delle Muse di Ancona, in prima regionale. A interpretare la coreografia saranno Arthur Bouilliol, Leonardo de Santis, Gregorio Dragoni, Glenda Gheller, India Guanzini, Paolo Piancastelli e Julie Vivès. Le musiche sono di Dead Combo, Jean du Voyage, Irfan e Frédéric Chopin, il sound design di Ed Mars & Sofia Nappi, i costumi di Judith Adam.

Lontano da una narrazione didascalica, "Pupo" indaga il tema della crescita e della consapevolezza, di come un bambino innocente e curioso inizia a interagire con il mondo, mettendosi continuamente in gioco nella relazione con gli altri e con i propri limiti. L’attenzione è rivolta alla metamorfosi. Come avviene questa lenta trasformazione da uno stato all’altro? Come cresce il bambino ingenuo e smette di farsi manipolare dagli altri? Il celebre libro di Carlo Collodi ha ispirato la giovane coreografa italiana a creare una moderna storia di crescita, in cui possiamo scorgere i celebri personaggi fiabeschi (il gatto e la volpe, il grillo parlante e la fata turchina).

Sofia Nappi è coreografa e direttrice artistica di Komoco, compagnia di danza contemporanea con sede in Italia e attiva a livello internazionale, di cui è co-fondatrice insieme alle sue prime muse, Adriano Popolo Rubbio e Paolo Piancastelli. Fin da subito le prime creazioni di Sofia con Komoco hanno vinto importanti premi: il Partner Introdans Award (Rotterdam International Duet Choreography Competition 2021), e il Primo Premio, il Premio della Critica e il Premio Produzione al 35° International Choreography Competition Hannover della Fondazione Tanja Liedtke e Marco Goecke (2021). Attualmente i lavori di Komoco firmati dalla Nappi vengono presentati in Italia e con tournèe internazionali in Europa, ma anche in Messico, Canada, Serbia, ospiti di istituzioni e festival internazionali, tra i quali la Biennale di Venezia, The Albania Meeting Dance Festival, RomaEuropa Festival, MASDANZA, The Colors International Dance Festival, Teatros del Canal e Madrid en Danza, Danse Danse (Montreal), Belgrad Dance Festival, per citarne alcuni.

Per informazioni e prezzi: biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org) e on line su www.vivaticket.com.