La danza entra al Mercato delle Erbe

La grande danza italiana e internazionale è di scena al Mercato delle Erbe di Jesi, per la prima volta sede di un evento artistico. E’ ‘Creation 3x3. From Gaga to Performance’, iniziativa organizzata da La Luna Dance Center, dalla Scuola di Danza ‘Cinzia Scuppa’ e dal Comune.

Tre le repliche oggi (ore 19.30, 21 e 22, ingresso libero; prenotazioni su whatsapp allo 0712905204). La serie di performance è l’esito del workshop Creation 3x3 a cura di Matan Cohen e Gianni Notarnicola, danzatori di una delle maggiori compagnie al mondo, la Batsheva Dance Company di Tel Aviv, e Nunzia Picciallo, danzatrice romana specializzata in Gaga.

"So già che vivremo con loro momenti indelebili, in uno spazio inusuale che per l’occasione il Comune ha ripristinato restituendolo alla città – dice Cristiano Marcelli, presidente e direttore tecnico della Luna Dance Center -. Come sempre è l’inusuale che ci aiuta a raccontare l’usuale, a rompere l’incantesimo dell’abitudine definendo la nostra identità di umanità contemporanea scoprendo la quotidianità, allontanandoci da noi stessi per scoprire chi siamo nel nostro intimo. Sarà una storia che racconteremo grazie al cuore pulsante di danzatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Rimango sempre incantato quando guardo i danzatori misurarsi con questo tipo di ricerca del movimento, una chiave di accesso diretto all’infinito mondo dell’umana creatività, che diventa rito, affermazione di vita. In questi giorni al Mercato delle Erbe si stanno susseguendo momenti di grande intensità".

A colpire Nunzia Picciallo è stata "la curiosità, la voglia di mettersi in gioco dei ragazzi. A loro bisogna dare indicazioni chiare e precise, ma questo per permettergli di essere se stessi, e non sentirsi ‘circoscritti’. Prima che danzatori si è persone. Le due cose non sono separate. Seguire l’istinto è una buona cosa, e la tecnica da sola non basta".

Quanto al Gaga, Picciallo spiega che "non è uno stile, ma un modo per capire come usare il corpo, per averne maggiore consapevolezza. E’ un linguaggio di movimento aperto a tutti, che aiuta a riscoprire il piacere di muoversi. Nella danza all’inizio va bene la disciplina, ma poi si ha bisogno anche di leggerezza".

E con la danza contemporanea, vista come ‘difficile’, come la mettiamo? "Forse un modo per capire meglio le cose è sentirle sulla propria pelle, provare ad avvicinarsi ad esse. Magari usando il Gaga...".

Raimondo Montesi