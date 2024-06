La danza entra allo Sperimentale. Ci sono i "Sogni, elementi di un’arte"

Si intitola ‘Sogni, elementi di un’arte’ lo spettacolo che la Scuola di danza della Fondazione marchigiana ‘Arte nella danza’ di Ancona porta in scena stasera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale. Il gran finale dell’anno accademico inizierà con brani ‘classici’ interpretati dagli studenti del master con la docente Alessia Barberini, già prima ballerina dell’Opera di Roma, e terminerà con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli allievi. Si potrà inoltre assistere a una grande esibizione di danza classica con ‘La Bayadere’ di Minkus, il secondo atto de ‘Il regno delle ombre’, sempre da ‘La Bayadere’, ‘La bella addormentata nel bosco’ di Cajkovskij ( ‘Fata canarino’ e ‘Le pietre preziose’) e ‘La danza spagnola’ da ‘Il lago dei cigni’, sempre di Cajkovskij.

Spazio anche al ‘vivaio’ della Fondazione ‘Arte nella danza’, ovvero i bambini dai tre anni e mezzo in su. Per loro la coreografa Debora Barontini ha messo in piedi coreografie ispirate al mondo del gioco che mettono in evidenza la spensieratezza dei più piccoli, per far riscoprire anche ai grandi che la genuinità delle cose semplici è il fondamento della vita, della felicità e del sogno. Sarà quindi la volta di Eugenia Morosanu, direttore artistico della Fondazione, la quale ha pensato per i suoi allievi coreografie inedite che punteranno sulla forza vincente di una musica ‘vigorosa’ e su una tecnica sopraffina, capaci di lasciare il pubblico a bocca aperta.

Lo spettacolo non trascurerà i generi moderno, contemporaneo e hip hop. Qui i quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, saranno coniugati, mescolati, esaltati dai movimenti dei ballerini. Non mancherà la compagnia VisBallet, presente per esaltare a 360 gradi il binomio tra natura e danza. L’evento sarà, il preludio di un intenso periodo di iniziative: l’Art of dance competition (29 giugno), concorso internazionale di danza al quale parteciperanno giovani talenti da tutto il mondo, giudicati da una giuria di assoluto livello; l’International Dance Summit, settimana di stage con docenti di grande prestigio provenienti da tutto il mondo (dal 1 al 6 luglio); e infine il Gran Galà di Danza, che il 7 luglio al Teatro delle Muse incanterà il pubblico con le performance di primi ballerini internazionali, tra i più grandi del mondo.