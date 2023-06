La danza entra allo Sperimentale Sul palco "La Città della Bellezza"

Per la Fondazione regionale Arte nella Danza di Ancona l’anno accademico è finito, ma il lavoro continua per regalare al pubblico grandi emozioni. A partire da giovedì (ore 19.30) quando il Teatro Sperimentale diventerà ‘La Città della Bellezza’.

E’ il titolo del saggio conclusivo di tutti i corsi, un trionfo di energia, luci e colori frutto di un anno di lavoro e collaborazione tra lo staff della scuola, insegnanti, allievi e genitori.

A tutti rivolge un grazie Eugenia Morosanu, direttore artistico e insegnante dei corsi accademici e professionali, che ringrazia anche gli ex assessori Stefano Foresi e Paolo Marasca.

"La nostra scuola ha due dimensioni, quella ‘dilettantistica’, rivolta ad allievi dai 3 anni in su, e quella professionale, con i corsi di formazione accreditati dalla Regione. Nella prima parte si esibiranno, tra gli altri, gli allievi dei corsi accademici tenuti da me, con un balletto tratto da ‘Don Carlos’ di Verdi. Le allieve più piccole, quelle dei corsi di avviamento alla danza classica, saranno protagoniste di uno spettacolo ispirato al mondo del circo".

Molto curati costumi, scenografie e coreografie. Merito soprattutto di Debora Barontini, l’insegnante dei più piccoli e delle ballerine in erba. Ma ci sono anche illustri insegnanti esterni. Come Alessia Barberini, già prima ballerina dell’Opera di Roma, che ha tenuto un corso professionale.

Allo Sperimentale troveranno spazio molti stili. "La seconda parte sarà molto emozionante, con pezzi di modern, contemporanea e hip hop curati da Riccardo Caldari, Debora Barontini e Giada Baldini. Sarà creata una città immaginaria, dove i ladri sono amici dei poliziotti e i bambini giocano con i teppisti. Alla fine su palco vedremo un albero e tantissimi fiori. E’ un vero inno alla bellezza del mondo".

Ma per la Morosanu e il suo staff gli impegni proseguiranno fino al 9 luglio, con il meraviglioso Gran Gala alle Muse il 9 luglio. Prima, ci saranno l’Art of Dance Competition (1 luglio) e l’International Dance Summit, stage di danza classica, moderna, contemporanea e di carattere (dal 3 all’8). Presidente di giuria sarà la grande Liliana Cosi, attesa per un master e per un incontro ufficiale in Regione, dove potrebbe ricevere un premio alla carriera.

