La dea bendata arriva in città. Vinti quasi 23mila euro al Lotto

Festa a Castelfidardo con il concorso del Lotto di venerdì scorso. Nella città della fisarmonica, come riporta Agipronews, sono stati vinti 22mila e 750 euro grazie all’uscita dei numeri 13, 37 e 55 sulla ruota di Palermo. Non si conosce il nome del fortunato baciato dalla fortuna che dovrebbe essere una persona del posto.

Il gioco del Lotto ha distribuito 828 milioni di euro da inizio anno e resta tra i primi scelti dai giocatori italiani. Negli anni è cresciuto l’interesse per questo gioco e, parallelamente, sono emersi diversi sistemi per scegliere i propri numeri, dalla numerologia cabalistica all’analisi dei sogni, dalla consultazione della Smorfia alle rilevazioni statistiche sulle estrazioni storiche. Di conseguenza, il Gioco del Lotto si è evoluto e hanno fatto il loro ingresso nuove modalità di gioco. Meno di un mese fa sempre in città sono stati vinti 25mila euro con una giocata da pochi euro al "Nuovo 20x". Il funzionamento è semplice: se nei "Tuoi numeri" il giocatore trova, una o più volte, uno o più numeri vincenti vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, se invece trova il numero bonus guadagna 10 volte il premio corrispondente. Il locale baciato dalla dea bendata è stato, di nuovo, la tabaccheria del Parco di via Donizetti che aveva già esultato per altre vincite.