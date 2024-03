La dea bendata bacia Genga. Vinti 12mila euro al 10eLotto

Ancora una vincita fortunata in provincia. Stavolta è stata registrata a Genga grazie al 10eLotto. Nel concorso di venerdì, infatti, sono stati vinti 12mila euro grazie a un "6 Doppio Oro" uscito in un’estrazione istantanea. Si tratta delle estrazioni effettuate ogni 5 minuti e comunicate in tempo reale. Sono numerose le piccole e medie vincite registrate grazie a questo tipo di concorso in tutto il Paese. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13 milioni, per un totale di 783 milioni dall’inizio dell’anno.