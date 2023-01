La dea bendata bacia Jesi Vinti 50mila euro alla Lotteria

di Sara Ferreri

La dea bendata si è fermata anche in provincia di Ancona. Con l’estrazione della Lotteria Italia dell’Epifania, avvenuta durante la trasmissione ’I soliti ignoti’ condotta da Amadeus su Rai Uno, uno dei tagliandi vincenti è stato venduto a Jesi dove ieri è scattata la caccia al fortunato vincitore, che sicuramente non sarà facile da reperire.

In particolare, nel caso dell’ignoto fortunato jesino, si tratta di una vincita da 50mila euro che si colloca all’interno della distribuzione dei premi di seconda categoria, dieci in tutto, con la serie D 229592. ll Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro per la Lotteria Italia di quest’anno.

Sono dieci i premi di seconda categoria da 50 mila euro, mentre 180 sono quelli di terza categoria da 20 mila euro. Per quanto riguarda le Marche, purtroppo, non si è registrata nessuna vincita milionaria: i cinque milioni del primo premio sono andati a Bologna, gli altri 4 di prima categoria, tre a Roma e provincia, uno a Parma.

Altre vincite, nella terza categoria, quella da 20mila euro, hanno premiato quattro località regionali: Civitanova Marche (C 101006), Campofilone (A 327885), Colli al Metauro (E 026535) e Porto San Giorgio (L 329059).

Sono stati 6 milioni 13 mila 665 i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia. Il dato conferma il legame degli italiani a questo gioco così tradizionale a cui Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti più biglietti: 1.118.190. Segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti on line ammontano a 101.445. L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it.