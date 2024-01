La decisione del Comitato per la Sicurezza

Una decisione che lascia dubbi, come il servizio d’ordine predisposto il 10 dicembre per il derby Maceratese-Osimana dove si sono registrati tafferugli prima, ma soprattutto dopo la partita. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha proposto misure di rigore per la partita di campionato di domenica (seconda giornata del girone di ritorno di Eccellenza) Civitanovese-Osimana, che si giocherà al Comunale di Civitanova Marche, decidendo il divieto di trasferta per i tifosi ospiti con tanto di divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Ancona come comunicato dalla Prefettura di Macerata. Il tutto in considerazione delle turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica poste in essere dai tifosi di entrambe le squadre (Maceratese e Osimana) nel derby del 10 dicembre.

Non tenendo conto minimamente dei buoni rapporti che invece ci sono tra le tifoserie di Civitanovese e Osimana come si è evidenziato anche nella partita di andata al Diana. Non ci può essere che delusione sia nella società Osimana che nei tifosi giallorossi colpiti di recente da ben nove Daspo emessi dopo i tafferugli nel derby della Helvia Recina. Domenica gli ultras sono rimasti in silenzio nei primi 9’ nella partita casalinga contro l’Urbania per i 9 diffidati esponendo anche uno striscione: "Diffidati con noi".