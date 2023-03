La decisione sofferta Rissa sulle tribune, l’Offagna chiude il suo stadio ai tifosi

"Un luogo di sport e di divertimento (lo stadio, ndr) trasformato per pochi secondi in un teatro di violenza a causa della follia di pochi". Inizia così lo sfogo del presidente della Giovane Offagna, Alessandro Andreoli che, dopo una riunione con il direttivo della società, ha adottato una decisione clamorosa: "Lo stadio Vianello di Offagna resterà chiuso ai tifosi". Una scelta dettata, in qualche modo, dalla filosofia che la società, nata appena sette anni fa, si è voluta dare: lo sport come momento di crescita, di sano agonismo, ma soprattutto di formazione a tutto tondo. Tanto che, prima di avere una squadra "adulta" che per il secondo anno partecipa al campionato di terza categoria, l’impegno primario è stato tutto verso i giovani e giovanissimi (anche con il camp del Real Madrid) fino ad arrivare a una squadra tutta al femminile.

Da qui nasce la delusione per l’accaduto. "Il lavoro di anni buttato all’aria in pochi istanti. Tanti sacrifici per creare un ambiente sano. Tanti sforzi per trasmettere certi valori ai nostri giovani. Tante idee – sottolinea Andreoli – per valorizzare e rendere visibile e concreta questa visione di sport e di comunità. Gran parte della credibilità costruita nel tempo, spazzata via in pochi minuti. Quando succedono episodi come quelli di sabato scorso, la colpa non è mai di uno solo ma di tanti. Di chi si è scagliato per primo contro l’altro alzando le mani. Di chi ha intonato il primo coro offensivo. Di chi poteva intervenire con il proprio vicino per cercare di calmarlo e non lo ha fatto. Di quei dirigenti che potevano dare un esempio ancora più ineccepibile di quanto hanno fatto. Del presidente che poteva prevedere tutto".

La delusione di Andreoli è profonda: "Durante le partite ai ragazzi che fanno il tifo abbiamo sempre detto di non fare cori contro l’avversario ma per la propria squadra. Adesso tutti abbiamo perso. Credo che sia giusto un periodo di riflessione collettiva. Sia necessario un silenzio collettivo, un segno forte. Dalle prossime gare il direttivo della nostra società ha deciso che lo stadio Vianello, per le partite della prima squadra, resterà chiuso: non per obbligo o per sanzione di altri o per imposizione, ma per scelta. Per dare un segnale preciso. Per dissociarsi e per ricordare che dobbiamo sentirci tutti corresponsabili per aver perso una cosa bella che si era creata. Sicuramente è ingiusto nei confronti dei tanti tifosi bravi e appassionati che vengono allo stadio con lo spirito giusto con i quali ci scusiamo in anticipo e che approfittiamo per ringraziare di cuore per il loro affetto e sostegno".

Andreoli va oltre: "Mi auguro che la nostra decisione possa essere seguita anche da altri quando si verificano situazioni come quella accaduta a noi sabato. Ci vuole un segno evidente, visibile e forte che ci faccia riflettere tutti. Cosicché un giorno, quando potremo tornare tutti insieme allo stadio, ci sentiremo probabilmente tutti un po’ più responsabili, gli uni degli altri e del comportamento che abbiamo noi e che ha il nostro vicino, perché certe cose non succedano più".

a. q.