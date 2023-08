"La dedica al papà non me l’aspettavo Figlio adorabile"

Le unghie delle mani tinte di azzurro e tricolore, l’anello al dito con tanto di immagine del ’suo’ Gimbo versione halfshave. "Lo porto da cinque anni ed è il suo simbolo con un brillantino. Per me lui brillerà sempre" aveva confessato la mamma di Gianmarco Tamberi, Sabrina Piastrellini, prima di volare in Ungheria. Unghie e anello hanno portato fortuna a suo figlio che martedì, nella calda e afosa notte ungherese, ha brillato e non poco. Mettendosi al collo l’unico oro che gli mancava di una splendida collezione. "Un figlio così sarebbe indispensabile per ogni mamma, per tutto quello che è. Molto dolce, grintoso, tenace, ha sempre il pensiero anche per le persone meno fortunate. Non ci sono altri aggettivi, per me è adorabile".

Brilla mamma Sabrina nella notte di Budapest parlando con i cronisti italiani a ‘Casa Italia’ nella capitale ungherese dopo aver tifato e gioito in curva assieme alla famiglia e ai tanti tifosi che hanno spinto con la voce e con le mani suo figlio verso l’impresa mondiale nell’alto, l’unica che gli mancava. D’azzurro vestita nello stadio costruito sulla sponda orientale del Danubio è stata fotografata intenta ad abbracciare suo figlio fasciato con il tricolore e con la medaglia d’oro al collo. "Mi ha stupito il fatto che pubblicamente ha dichiarato che la medaglia è anche di suo papà, non me lo aspettavo. Lo ha fatto da vero uomo e sono contenta per quello che ha dato suo padre. E’ stato un rapporto non facile ma molto produttivo per l’atletica, la tecnica l’ha data il padre, purtroppo i caratteri sono molto simili, non sono uguali. Si sono scontrati parecchie volte anche perché si ascoltano poco". E poi alla domanda se ha fatto da ‘arbitro’, la signora Piastrellini ha risposto: "Quando ero in casa sì". Chiude con "io non colpevolizzo nessuno, ma speriamo che anche da parte del padre ci sia un momento di apertura".

E’ felice mamma Sabrina dopo aver sofferto e tanto domenica nella qualificazione verso l’atto finale di Gimbo. "Io, noi, in tre ore di gara, vederlo sotto il sole così... Eravamo basiti. Deve riuscire a riposare e a gestire le emozioni". Sperava in una finale diversa sicura che il team di suo figlio (coach Giulio Ciotti, il preparatore atletico Michele Palloni e il fisioterapista Andrea Battisti, ndr) lo avrebbe aiutato, perché "sono affiatati, professionali e sempre pronti a sostenerlo. Credo che se non ci fossero stati loro…". E’ così è stato.

Michele Carletti