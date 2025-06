La denuncia di Pariano:: "Topi in centro storico, il Comune intervenga"

"Non è la prima volta che i residenti del centro storico di Fabriano segnalano la necessità di intervenire con la derattizzazione per la presenza di topi che si aggirano tra i vicoli e, addirittura, nel centro come testimonia la foto estrapolata da un video inviatomi da un cittadino". A denunciare il fatto è il consigliere comunale Pino Pariano che afferma che in alcuni casi gli animali sono entrati nelle abitazioni: "Un fatto grave perché i topi possono essere veicolo di malattie. Chiedo all’Amministrazione di intervenire".