La denuncia di una disabile: "Io denigrata dall’autista del bus"

Sale a bordo di un autobus urbano e quando chiede di scendere dalla porta anteriore l’autista si sarebbe rifiutato, deridendola e tenendo un comportamento denigratorio. L’episodio risale al 1 settembre scorso. A raccontarlo al Carlino è la donna stessa, una cittadina ipovedente di Ancona, 60enne. "Ho una disabilità visiva riconosciuta dalla legge – spiega la passeggera – per questo volevo scendere dalla porta anteriore a me vicina ma l’autista mi ha risposto che dovevo farlo da quella centrale. Ero a bordo del bus ¼ di Conerobus, partito da piazza Roma alle 20.17. Quel giorno tornavo a casa, agli Archi. Ho subito un grave episodio di discriminazione e un comportamento lesivo della mia dignità personale da parte dell’autista in servizio. Nonostante avessi chiesto in modo chiaro l’apertura della porta l’autista si è rifiutato, deridendomi e sostenendo che ’cammino bene’ e che quindi potevo ’scendere dalla porta centrale’. Ho esibito il mio tesserino di invalidità per mobilità ridotta, ma l’autista ha continuato a negare l’apertura della porta anteriore, affermando frasi inaccettabili come ’ne vedo tanti come lei ogni giorno’ e ’mi sembra bella arzilla’. Un tono irriguardoso che viola l’articolo 3 della Costituzione Italiana (sull’uguaglianza), la legge 67 del 2006 contro la discriminazione delle persone con disabilità e anche la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità".

La passeggera ha scritto a Conerobus per segnalare il problema, chiedere la registrazione di eventuali telecamere presenti a bordo e chiedere che vengano presi provvedimenti disciplinari sull’autista. "Se l’episodio si ripete – dice – presenterò un esposto formale all’autorità giudiziaria".

Il presidente di Conerobus Italo d’Angelo ha risposto alla 60enne rammaricandosi per l’episodio e l’ha rassicurata che farà fare accertamenti con esiti urgenti dal procuratore dell’azienda e dal direttore d’esercizio.

ma. ver.