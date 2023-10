La denuncia: "Una tragedia annunciata. Altro che raptus"

"La morte di Concetta Marruocco, uccisa a Cerreto d’Esi a coltellate dal marito da cui si stava separando è un femminicidio in qualche modo annunciato, tant’è che Panariello era sotto processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate". È il commento dello sportello antiviolenza Artemisia di Fabriano che aveva preso in carico la donna dallo scorso marzo. "L’uomo – spiegano ancora – era soggetto a misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura cautelare che più volte era stata violata, senza che al riguardo venissero prese altre misure più restrittive". Secondo le operatrici di Artemisia "Concetta negli ultimi tempi era una donna nuova, ha testimoniato con consapevolezza, lucidità e determinazione e aveva un progetto di vita. Noi abbiamo incontrato Concetta tre giorni fa e ci aveva comunicato che avrebbe voluto offrire il suo contributo all’associazione per aiutare le donne che come lei vivono la sopraffazione e la violenza maschile".

"Questo è il momento del dolore e del lutto – aggiungono – piangiamo Concetta e chiediamo soltanto che questo orribile omicidio non venga derubricato ancora una volta come un raptus agito da una persona sconvolta o incapace di intendere e di volere. È l’epilogo – ne sono convinti dallo sportello antiviolenza che segue numerosi casi di violenze e maltrattamenti nei confronti delle donne, in particolar modo dai loro ex – di una vicenda familiare intrisa di maltrattamenti e violenze che si protraevano da moltissimi anni".

Venti secondo quanto riferito da Concetta che dopo l’ennesimo episodio pochi mesi fa si era convinta a denunciare tutto anche per il bene della sua adorata figlia femmina che soffriva moltissimo questa situazione.

Sa.fe.