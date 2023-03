La desertificazione dei centri storici "Strage di negozi, meglio gli hotel"

di Ilaria Traditi

Una desertificazione commerciale soprattutto nei centri storici delle nostre città quella fotografata nel report "Demografia di impresa in Italia e nella Regione Marche" a cura del centro studi di Confcommercio. Sarebbero ben 100mila i negozi che negli ultimi dieci anni in Italia hanno cessato la loro attività tra commercio al dettaglio e commercio ambulante. Sono però in crescita le attività di alloggio e ristorazione (alberghi, bar e ristoranti), oltre 10mila in più, e anche le imprese gestite da stranieri (+44mila) con 107mila occupati a fronte dei quasi 150mila italiani che invece hanno perso il lavoro dal 2012 ad oggi. Concentrando l’analisi sulle 120 città medio-grandi, la riduzione di attività commerciali e la crescita dell’offerta turistica risultano più accentuate nei centri storici rispetto al resto del comune, con il Sud caratterizzato da una maggiore vivacità commerciale rispetto al Centro-Nord. Cambia anche il tessuto commerciale all’interno dei centri storici con sempre meno negozi di beni tradizionali (libri e giocattoli -31,5%, mobili e ferramenta -30,5%, abbigliamento - 21,8%) e sempre più servizi e tecnologia (farmacie +12,6%, computer e telefonia - 10,8%), attività di alloggio (+43,3%) e ristorazione (+4%). Negli ultimi 10 anni inoltre la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti (un calo di quasi il 20%). Per evitare gli effetti più gravi di questo fenomeno, per il commercio di prossimità non c’è altra strada che puntare su efficienza e produttività anche attraverso una maggiore innovazione e una ridefinizione dell’offerta. Tutte le attività considerate oggi ammontano a poco meno di 884mila unità e tanto per il totale Italia quanto per le 120 città considerate c’è stata una riduzione del numero di punti di vendita attorno al 4% tra il 2019 e il 2022, valore che supera il 9% per gli ambulanti. La crescita delle attività di alloggio e ristorazione non compensa le riduzioni del commercio generale. Complessivamente la doppia crisi pandemica ed energetica sembra avere enfatizzato i trend di riduzione della densità commerciale già presenti prima di tali shock.

E nella nostra regione? Dal confronto tra il 2012 e il 2022 dei dati relativi alle città di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli e Fermo emerge nel complesso un calo per quanto riguarda il commercio al dettaglio pari a -24% nei centri storici e al -18,94% nei centri periferici. Le attività di alloggio e ristorazione concentrate nei centri storici registrano un dato positivo del 2,31%, mentre si verifica una riduzione del 6.47% in periferia. Per quanto riguarda le strutture di alloggio si riscontra una diminuzione fuori dai centri storici del 6,46% mentre nei centri storici si registra un aumento del 2,56%. Il comparto ristorazione nei centri storici è aumentato del 2,28% quasi alla pari con i servizi di alloggio, ma si registra un calo nelle zone periferiche, pari al -11,35%. Nel comune di Ancona risulta che le attività di commercio al dettaglio sono passate da 260 nel 2012 a 180 nel 2022 nei centri storici e da 879 a 680 nelle periferie, con una rispettiva riduzione del 30,77% e del 22,64%. Si riscontra in particolare un calo del commercio del carburante nel centro storico del 100%, sempre più canalizzato fuori città. I servizi di alloggio e ristorazione aumentano, sempre in centro storico, del 9,17%.