"La Dieci di Ancona" ricordando Lorenzo

La carica dei 2mila partecipanti alla sesta edizione de ‘La Dieci di Ancona – 5° Memorial Lorenzo Farinelli’, la manifestazione sportiva di corsa su strada organizzata dalla Sef Stamura Ancona che, ieri, ha gremito il cuore del capoluogo. Un’iniziativa che ha coniugato l’attività fisica con la socialità, ma soprattutto la prevenzione e il ricordo del 34enne medico anconetano scomparso nel 2019. "Una giornata splendida – ha detto Amalia Dusmet, mamma di Lorenzo e presidente della Fondazione –, al nostro fianco c’è il cuore di Ancona. Lorenzo è qui con noi, lo sport è vita". Momento clou il percorso di dieci chilometri. La classifica maschile assoluta è stata vinta da Marco Ricci (Cus Camerino) con 32’27’’; secondo Matteo Collini (Collection Atletica Sambenedettese) con 32’47’’, terzo Marco Bianchi (Potenza Picena) con 33’32’’; la classifica femminile, invece, da Simona Santini (Atletica 85 Faenza) con 36’17’’, seconda Giulia Giorgi (Calcestruzzi Corradini Excels) con 36’26’’, terza Silvia Tamburi (Atletica Avis Perugia) con 36’31’’. Inoltre, grande successo per la passeggiata di cinque chilometri, la Legality Run promossa insieme al Comando regionale della Guardia di Finanza e la Maraton Kids per i più piccoli.