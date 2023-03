La differenza tra vip e uomo qualunque

Il rischio di trasformare un processo in un evento da copertina patinata è stato scongiurato, anche grazie a un plotone di agenti di polizia, carabinieri, uomini della sicurezza privata e vigilantes.

Questo è sicuramente un bene. Spettacolarizzare una cosa fin troppo seria non sarebbe stato giusto nei confronti di chi, a distanza di anni, soffre ancora tantissimo per la scomparsa di un figlio, della moglie, di amici di una vita. Dall’altra parte, però, c’è da rilevare l’eccessivo senso di protezione dei due testimoni tanto blasonati. Inevitabile l’interesse mediatico attorno a Fedez e Sfera Ebbasta. E’ una rarità vedere personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a testimoniare in un processo, figuriamoci per una cosa tanto delicata. La domanda appare lecita: se invece di chiamarsi Sfera o Fedez si fossero chiamati Luigi o Francesco e non avessero fatto di mestiere il rapper, ci sarebbe stato lo stesso trattamento? Qualcuno avrebbe forse vietato a chiunque di avvicinarsi, di fotografarli (anche da lontano), di parlarci anche solo un istante? La risposta sembra abbastanza scontata. Quindi, se da una parte tutto questo giova senza dubbio al senso del processo e alla necessità di tenere tutto, molto sotto traccia, dall’altra non va necessariamente incontro al diritto di chi fa il mestiere di informare e di mostrare come sono andate le cose edi coloro che devono sapere. Chissà come la penseranno tutti quelli che non si chiamano Fedez o Sfera e sono sfilati in tribunale, nella stessa veste di semplici testimoni. Nell’aula in cui si celebrava il processo, ieri mattina c’erano molte più persone che in qualsiasi altra udienza. C’erano avvocati che nulla avevano a che fare con il procedimento giudiziario, sostituti procuratori, assistenti, personale degli uffici, semplici curiosi. Tutti, inevitabilmente spinti dalla curiosità di vedere come erano fatti Fedez e Sfera in carne ed ossa e magari di sentire cosa avessero da dire. Verrebbe da dire che in fondo tutti hanno il diritto di sapere cosa succede e di vedere i protagonisti. Indipendentemente dal fatto che siano o meno conosciuti.

Andrea Massaro