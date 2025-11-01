La difficile ripartenza. Autobus in affitto già da riparare. E la domenica nessuno controlla

Autobus in affitto datati e in alcuni casi già costretti ad alcune manutenzioni: in attesa della prossima fornitura di mezzi nuovi e più rispettosi dell’ambiente, Conerobus deve fare affidamento su una impresa privata del Fermano, per evitare decine di corse e di turni saltati. Gli autobus in questione sono almeno 7 e da qui alla prossima primavera costeranno un costo di affitto di oltre 10mila euro al mese, senza contare i costi di gestione e delle manutenzioni. Il Carlino aveva anticipato un paio di settimane il ricorso a questi mezzi usati che però, come abbiamo potuto accertare, non sono nuovi, anzi, e quindi presentano anch’essi degli ‘acciacchi’. Giovedì almeno due erano fermi per delle piccole riparazioni. La direzione aziendale ha dovuto fare di necessità virtù dovendosi affidare al nolo per tappare una falla che continua ad allargarsi in attesa che un po’ di ossigeno arrivi con i 14 mezzi nuovi già acquisiti: 12 a metano e 2 elettrici, che dovrebbero essere disponibili dalla prossima primavera. Il condizionale resta d’obbligo. Se quelli in affitto presentano qualche problema, quelli di proprietà non sono da meno; il discorso, infatti, vale anche per 35-40 autobus di proprietà di Conerobus rotti e fuori uso, compresi un paio nuovi. Stiamo parlando degli Iveco, uno dei quali tre settimane fa ha fuso il motore a causa della mancanza dell’olio. L’età media del parco automezzi di Conerobus è molto elevata e si aggira tra i 18 e i 19 anni, con alcuni autobus che proprio quest’anno compiono 30 anni netti e ancora sono in servizio e soprattutto sono anche i più resistenti. Si tratta dei ‘18 metri’ bianco/verdi che spesso vengono utilizzati sulla linea più frequentata, la 1/4. Anche questi sono della Iveco, sono stati acquistati ad Avellino e la data di immatricolazione risale al giugno 1995. Su di loro gravano centinaia di migliaia di chilometri percorsi.

Con le officine praticamente non più operative e la necessità di fare affidamento su quelle private esterne che però vanno pagate (i debiti di Conerobus sono legati anche a questo) mantenere una flotta in buone condizioni non è facile; senza dimenticare l’appalto con una ditta esterna, operativa da lunedì a venerdì, per la sostituzione degli pneumatici.

C’è, infine, un altro tema che fa discutere dentro l’azienda, ossia la mancanza di un servizio di controllo dei titoli di viaggio le domeniche e i giorni festivi come potrebbe essere quello odierno. La società privata che Conerobus ha ingaggiato due anni fa, una volta modificato l’assetto direzionale, non opera nei giorni di festa e quindi l’azienda in quei giorni può fare affidamento soltanto sul senso civico dei suoi passeggeri.