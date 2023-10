La dirigente del Savoia-Benincasa premiata a Urbino come la "laureata capolavoro": una delle migliori

Un premio come "Laureata capolavoro" quello conferito Alla dirigente scolastica del Savoia Benincasa Maria Alessandra Bertini da parte dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Come ogni anno infatti l’Ateneo ha voluto premiare i migliori ex studenti e studentesse che, per la loro brillante carriera post laurea, hanno saputo rappresentare al meglio la validità dell’investimento negli studi universitari. “Capolavori” li definisce Unibo e tra quelli premiati ieri c’era anche la dirigente dell’Istituto scolastico anconetano. Bertini, laureata in Scienze filosofiche e pedagogiche con 110 e lode ha poi conseguito un dottorato di ricerca con una tesi dal titolo "Il mestiere di pensare: Un percorso tra pensiero critico e riflessivo". "Una delle sfide della contemporaneità è proprio il recupero del pensiero critico e della riflessione – ha sottolineato Bertini - per non accogliere passivamente ma piuttosto per gestire i processi cognitivi, per indossare quell’habitus della ricerca, dell’indagine che educhi la mente a problematizzare e ricercare lo spazio delle proprie ragioni. E’ importante domandarci in che modo un sapere disciplinare può diventare un sapere per la vita e avere senso e significato. Alla base del fine educativo ci sia il risveglio del pensiero, per valorizzare le potenzialità e i talenti di ciascuno. La curiosità intellettuale è un elemento che dovrebbe accompagnare sempre lo studente". Bertini è stata premiata in rappresentanza del Dipartimento di Studi Umanistici (Distum).