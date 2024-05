La disabilità tra amicizia e viaggio

La storia di una grande amicizia e di un grande viaggio, capace di affrontare senza retorici ‘buonismi’ il tema della disabilità. E con Ancona come ‘co-protagonista’. Ecco in estrema sintesi il film ‘Lo chiamava Rock and Roll’, opera seconda del regista Saverio Smeriglio, presentato ieri alla Mole Vanvitelliana, uno dei tanti luoghi della città che appaiono nella pellicola. Con Smeriglio ci sono gli attori protagonisti Federico Villa, Andrea Montovoli, Nicola Nocella e Ivana Lotito, oltre ad alcuni rappresentanti delle importanti realtà che patrocinano il progetto: Comitato Italiano Paralimpico Marche, Federazione Ciclistica Italiana, ANMIL, AISA, OMAR-Osservatorio malattie rare, Ogni giorno per Emma, Un Petalo per Margherita e UILDM.

Ad accogliere tutti è la ‘padrona di casa’ Anna Maria Bertini: "Abbiamo accolto con entusiasmo questo film che porta sul grande schermo tutte le Marche, ma che si focalizza su Ancona – dice l’assessore alla cultura –. E’ importante perché valorizza la città, e perché nasce su iniziativa di un anconetano che vuole farla conoscere". Smeriglio confessa che "dopo tanti anni per la prima volta ho incontrato un’amministrazione e un assessore sensibili, ricettivi e lungimiranti. C’è stata la volontà di tenere il film tra i confini delle Marche, un territorio ancora poco ‘coperto’ dal cinema. E’ un film molto corale, che parla di grandi valori, come l’amicizia e l’amore, e del viaggio inteso come scoperta di se stessi, come qualcosa che ci fa crescere e diventare ‘nuove’ persone. Dentro ‘Lo chiamava Rock and Roll’ c’è tanto cuore".

Federico Villa parla di "una bellissima esperienza. Anche l’accoglienza che abbiamo avuto da parte della gente è stata molto bella". Anche Andrea Montovoli usa l’aggettivo ‘bellissimo’, per riferirsi a due cose: la storia e le Marche. Smeriglio sciorina la lista dei luoghi di Ancona che il pubblico vedrà sul grande schermo: la già citata Mole, piazza del Papa, il Viale, Portonovo, ma anche la parte monumentale del cimitero di Tavernelle e l’ospedale di Torrette. Una storia particolare quella raccontata da Smeriglio. E particolare è anche il clima in cui il cast ha lavorato. Non a caso Ivana Lotito parla di "un’adesione prima di tutto umana", mentre Nicola Nocella dichiara addirittura che "quello che succede con questo film ha del miracoloso, del magico. Ancona ci ha abbracciato, ci ha veramente accolto. Il Comune è stato straordinario. Lo abbiamo sempre sentito vicino. Io volevo smettere di fare questo lavoro. Saverio mi ha fatto diventare anche co-produttore... Quanto ad Ancona, è un set naturale, incredibile".

E Nocella viene dalla Puglia, regione che di set naturali ne ha parecchi, tanto da essere diventata un punto di riferimento per il cinema anche a livello internazionale. L’attore si ‘arrabbia’ invece quando gli si chiede che genere di film è ‘Lo chiamava Rock and Roll’. "Litighiamo da due anni e mezzo su questo argomento. Diciamo che è un buddy movie, con spunti da commedia, ma anche un road movie. Non è triste. E’ un film che vuole lasciare qualcosa di bello in chi lo vede". Quanto all’uscita, Smeriglio indica il periodo che va tra fine 2024 anno e inizio 2025. Raimondo Montesi