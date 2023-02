"La discoteca era piena di irregolarità Non dovevano dare l’autorizzazione"

Una "balaustra improvvisata, inguardabile e inaccettabile" dove sono stati utilizzati "anche dei tubi del gas in maniera impropria". La rampa? "Andava valutata dalla commissione nel sopralluogo per avere la licenza. Io una rampa così l’avrei fatta demolire, le criticità erano immediatamente percettibili". Così l’ingegnere civile Marcello Mangione, colonnello dei carabinieri e perito della Procura esperto di sicurezza, ha relazionato ieri al processo bis per la Lanterna Azzurra di Corinaldo come testimone chiamato a riferire su tre consulenze di parte fatte per la pubblica accusa dopo i morti in discoteca.

Balaustra e rampa su cui l’esperto si è soffermato dal punto di vista ingegneristico erano quelle dell’uscita numero 3, dove la folla in fuga dal locale si è accalcata e dove si sono contati i sei morti della notte maledetta. La rampa presentava una pendenza superiore rispetto alla norma, era del 20% quando doveva averne, al massimo il 12% stando alle normative prescritte. Le balaustre in ferro dovevano supportare una resistenza al peso di 300 chili per metro lineare ma avevano una resistenza solo per 40 chili. "Non potevano quindi sorreggere la spinta" ha evidenziato il perito sottolineando anche l’assenza di un qualsiasi documento che certificasse la pesatura sopportata. Una balaustra "di gran lunga inferiore per resistenza" e anche "di remota istallazione" tanto che il perito ha stimato almeno dal 1986, data di presentazione dell’ultimo condono. Mangione ha osservato che "la densità dell’affollamento ha causato la spinta maggiore ma poteva appoggiarsi anche qualcuno per fumare o per un litigio e la balaustra non sarebbe stata idonea per sicurezza e struttura". Queste e anche altre irregolarità, è stato detto dall’ingegnere civile, dovevano essere riscontrare dalla commissione di pubblico spettacolo che autorizzò la discoteca nel 2017. Il perito ha ricostruito poi la storia edilizia della Lanterna Azzurra chiarendo come dai riscontri fatti l’edifico è risultato in parte abusivo, mai sanato. Per l’immobile non si sarebbe mai conclusa la procedura di cambio di destinazione d’uso, iniziata nel 1984, e pertanto era formalmente un magazzino agricolo. "Non vale il silenzio assenso – ha detto l’ingegnere trovando pareri discordanti dalle difese quando lo hanno sottoposto al controesame – la domanda era mancante di documentazione e di atto notarile". Ci sarebbe stata una agibilità edilizia ma non per il pubblico spettacolo. Prossima udienza venerdì. Fedez avrebbe dato la disponibilità a venire come testimone.

ma.ver.