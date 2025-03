La "disfida dei taxi": nuovo regolamento

Sei mesi per approvare e firmare, in forma condivisa, un nuovo regolamento sul servizio taxi all’aeroporto di Falconara. Con il voto favorevole della delibera portata ieri in consiglio dall’assessore alle attività produttive, Angelo Eliantonio, di fatto il vecchio regolamento è decaduto (anche se bisognerà attendere lo stesso provvedimento da parte dei Comuni di Falconara e Chiaravalle). La revoca è stata chiesta dall’Autorità garante alla concorrenza dopo l’esposto presentato dai tassisti di Falconara che possono portare clienti dall’aeroporto ad Ancona ma una volta lì non possono caricare clienti del capoluogo; al contrario, ed è qui che sta il nodo della presunta ‘distorsione concorrenziale’ sollevata dal garante, i tassisti dorici possono stazionare e andare in aeroporto a Falconara e possono recuperare clienti che vogliono andare altrove: "I 180 giorni sono un tempo congruo per trovare un accordo e fissare le regole valide per tutti e per presentare una proposta condivisa" ha detto Eliantonio, anche se in realtà trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa non sarà per nulla semplice. La nota di richiesta di revoca dell’Autorità garante è partita a fine agosto 2024, ma da ieri a fine settembre non ci saranno regole certe: "Proprio per questo motivo e l’incertezza che ne comporta noi ci asteniamo" ha detto la capogruppo del Partito Democratico, Susanna Dini. Fondamentale, oltre al confronto tra i tassisti, soprattutto di Ancona e Falconara, e a quello tra amministrazione comunale, sarà il parere definitivo e vincolante della Regione. Il nuovo regolamento oltre che al punto dirimente dovrà anche affrontare altri temi vitali come le tariffe, le condizioni e il numero massimo delle licenze. Fino a ieri in aeroporto erano autorizzati ad andare 32 tassisti di Ancona, 7 di Falconara e 1 di Chiaravalle.