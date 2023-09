Bimbo travolto sulla bici, la disperazione della donna alla guida: "Non l’ho visto" Una tragedia ha colpito l'intera frazione di Ancona: un 11enne ha perso la vita in un incidente stradale. Le persone presenti hanno assistito a una scena disperata, mentre la donna alla guida della macchina ha dichiarato di non aver avuto il tempo di evitare l'impatto