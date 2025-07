La "Dolce Amare" fa festa. E’ suo il Trofeo di Ancona

Cala il sipario sulla 26esimo edizione del Città di Ancona - Trofeo Fumo di Moka. E lo fa mentre il pubblico (tantissimo) applaude la nuova vincitrice del torneo: la Dolce Amare Palombina, in grado ergersi sul gradino più alto senza aver mai perso una partita in tutto il torneo. Di Placido, Sgolastra e Violini firmano la vittoria contro l’ILL.Pa Giuliani. Di Placido segna l’1-0 con il quale si conclude il primo tempo. Nella ripresa, gli uomini di Cafù provano a risalire la china, ma è la serata (o meglio, il torneo) della Dolce Amare. Sgolastra raddoppia, Violini cala il tris. L’ ILL.Pa Giuliani deve inchinarsi alla nuova regina del Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka: la Dolce Amare Palombina.

"Per gli appassionati del futsal, credo sia stata una finale bella da vedere – commenta il giorno dopo il protagonista assoluto della 26° edizione, Nico Sgolastra -. Complimenti all’ILL.Pa Giuliani per la partita che ha fatto; c’erano molti miei amici lì, quindi in qualche modo mi dispiace per loro".

Sgolastra, oltre al titolo di squadra, conquista quelli di capocannoniere (con 11 reti) e di miglior giocatore del torneo: "Molto devo ai miei compagni che mi hanno sempre aiutato e messo in condizione di poter far diversi gol". Finita la festa, è già tempo di bilanci. "Sono altamente soddisfatto per come è andato il torneo - commenta l’organizzatore del CDA, Giacomo Ruffini dell’Asd Virium -. Abbiamo avuto, rispetto allo scorso anno, sempre le tribune piene, con l’aggiunta di spettatori durante le fasi eliminatorie. La finale è stata un grande traguardo, se pensiamo che in concomitanza c’era il concerto di Ultimo".

All’evento, non poteva mancare la MMag Comunicazione di Matteo Magnarelli (organizzatore del Città di Ancona dal 2007 al 2013), agenzia che ha curato la comunicazione della kermesse, dalla cronaca live tutte le sere, alle foto, ai video, agli aggiornamenti quotidiani sui social. "Le scelte del piano editoriale dei due social ci hanno ripagato, andando ben oltre le aspettative - il rendiconto finale di Magnarelli -. Instagram ha registrato un traffico, fino a questa mattina (giovedì, ndr), di oltre 500mila visualizzazione (post e stories) pure, ovvero non sponsorizzate, e ancora non ci sono tutti gli album e i video della finale che usciranno a breve, quindi possiamo immaginare, vista la crescita degli ultimi giorni, di arrivare, domenica, a 600mila visualizzazioni.

Per quanto riguarda Facebook siamo ad oggi a 130 mila, per un totale di circa 750 mila visualizzazioni nei social che, per un evento estivo sono dati gratificanti e aiutano a programmare le prossime stagioni del Città di Ancona, perché sinonimo di garanzie e appeal per sponsorizzazioni e amministrazioni locali".

Alice Mazzarini