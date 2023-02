La domenica in concerto con gli Amici della Musica

Due grandi solisti e uno splendido programma. Ecco in estrema sintesi il concerto che gli Amici della Musica di Ancona propongono domenica (ore 18) al Teatro Sperimentale. A esibirsi saranno la violinista Lorenza Borrani (nella foto) e il pianista Alessandro Taverna, che prima di suonare dialogheranno con il direttore artistico Guido Barbieri per presentare la ‘scaletta’, composta dalla ‘Suite in stile antico’ di Alfred Schnittke, dalla Sonata n. 3 in sol minore op. 137 n. 3, D. 408 di Franz Schubert e dalla Sonata n. 1 in fa minore op. 80 di Sergei Prokofiev. Composizione di raro fascino, l’opera di Schnittke sembra uscita con infinita grazia dal Barocco, un passato, però, che suona fuori dal tempo, in cui talvolta arrivano impreviste dissonanze contemporanee. Compositore inclassificabile (‘per i classici sono un futurista, per i futuristi sono un reazionario’, disse), iniziatore del polistilismo, Schnittke è uno dei compositori più importanti del secondo ‘900, capace di dimostrare che la musica contemporanea può essere comunicativa e coinvolgente, non per forza complicata e ‘oscura’. Schubert e Prokofiev furono dei modelli per lui. Da ricordare che il secondo compose la sua Sonata n. 1 durante la seconda guerra mondiale in collaborazione con il leggendario violinista David Oistrach.