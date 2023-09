"La donna che rise di Dio",. Mercadini racconta il suo libro

Un narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore che si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia).

E’ Roberto Mercadini, che venerdì (ore 21) presenterà a Palazzo della Signoria di Jesi il suo nuovo libro ‘La donna che rise di Dio’, pubblicato da Rizzoli lo scorso 6 giugno. Mercadini regala ogni volta al pubblico originali chiavi di lettura ed elementi di rottura sarcastica che offrono nuovi spunti di riflessione, affrontando in maniera ironica e appassionata tematiche di varia natura, come l’arte, la scienza, la religione, l’attualità o la storia. Da qualche anno, accanto alla sua intensa attività dal vivo, propone anche una serie di contenuti divulgativi sul proprio canale YouTube sotto forma di brevi monologhi, raccogliendo l’apprezzamento di un pubblico trasversale composto da oltre 175.000 utenti e affermandosi sempre di più come un vero e proprio punto di riferimento sul web per le giovani generazioni. Tra gennaio e aprile è stato ospite fisso del programma "Splendida Cornice" condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai3, dove ha presentato interventi su svariati argomenti conquistando, puntata dopo puntata, anche il pubblico televisivo con le sue doti dialettiche.