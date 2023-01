La dottoressa Mazza va in pensione

La dottoressa Mara Mazza ha raggiunto la pensione dopo oltre 30 anni di attività. Una professionista tra i più conosciuti e stimati sulla spiaggia di velluto, da sabato, la dottoressa non è più nel suo studio di via Piave. Un punto di riferimento anche per molti colleghi che hanno voluto salutarla: "Un Medico, una sicurezza, una ‘quercia protettiva’, una confidente, un riferimento, una tipa tosta, un’amica, un’ancora, una seconda famiglia e molto altro ha rappresentato per me questa Donna nel corso degli ultimi cinque anni – afferma la dottoressa Teodora Consalvo -. Egoisticamente la vorrei ancora lì al suo posto per i prossimi 20 anni, ma so anche che questo lavoro, se fatto bene come lo faceva lei, prosciuga le energie e rende necessario il riposo. Quello che posso dire è grazie, a nome di tutti, ma in particolare a nome mio... grazie per tutte le cose che ci hai insegnato, per tutto l’ amore che hai dato ai tuoi pazienti e ai colleghi, per tutti i consigli spassionati regalati". Tanti anche i pazienti che nei giorni scorsi hanno voluto lasciare un ringraziamento via social: "Non dimenticheremo mai quello che ha fatto per noi è stata il nostro faro, il nostro porto sicuro e anche adesso è riuscita comunque a rassicurarci. Non smetteremo mai di dirle grazie".