La droga era in casa: arrestato un 29enne

Controllato in pieno centro e trovato con una modica quantità droga. Soltanto una parte, in realtà, di quella che i carabinieri avrebbero rinvenuto di lì a poco a casa sua. È stato così arrestato un ventinovenne extracomunitario, domiciliato da alcuni giorni a Falconara. L’uomo è stato beccato in flagranza di reato e ora è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Gli uomini dell’Arma falconarese, guidati dal comandante Giuseppe Esposito hanno fermato l’uomo nel cuore della città, nell’area circostante la stazione ferroviaria, mentre lo stesso era intento a camminare. Il ventinovenne, una volta fermato dai militari, ha gettato in terra un involucro contenente hashish, prontamente recuperato dagli stessi operatori. L’attività di perquisizione personale e locale del suo domicilio, dunque, si è conclusa con il rinvenimento di altri pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 43 grammi, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante.

Parte della sostanza stupefacente era occultata in casa all’interno di una custodia per occhiali. La sostanza stupefacente, il materiale e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro penale. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il ventinovenne è stato posto immediatamente in libertà, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dorico, che avverrà con l’indagato in stato di libertà. Il cittadino extracomunitario è risultato peraltro irregolare sul territorio nazionale dal punto di vista amministrativo. Sono state quindi attivate le relative procedure per il tramite dell’Ufficio immigrazione della Questura di Ancona, al quale è stato segnalato.