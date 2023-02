La droga nascosta dentro un trofeo, arrestato giovane spacciatore

Era già ai domiciliari per altri reati, quando i carabinieri gli sono entrati in casa hanno scoperto che nascondeva della droga all’interno di un trofeo. È finito così in arresto un ventunenne residente a Falconara, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e cocaina. Tutto è nato da un controllo dei militari dell’Arma falconarese, nell’ambito degli accertamenti alle persone sottoposte a misure cautelari nel territorio. I carabinieri, infatti, si sono portati a casa del ragazzo per effettuare le verifiche di rito e, una volta dentro l’abitazione, hanno notato uno strano odore tipico dell’hashish. Tant’è che gli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito hanno deciso di vederci più chiaro e sono riusciti a rinvenire 34 dosi di hashish, per un peso complessivo di 36 grammi circa, di una dose di cocaina per 0,3 grammi, oltre al materiale utilizzato per il taglio, la pesatura ed il confezionamento delle dosi, nonché il denaro in contante verosimile provento dell’attività delittuosa. Il giovane ha occultato 32 dosi di hashish all’interno di un cimelio, ovvero una coppa presente in casa, al fine di evitare che le forze dell’ordine potessero scovarle. Non gli è andata bene, però. Tutt’altro. Perché le sostanze stupefacenti, il materiale ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale. Mentre il ventunenne è stato tradotto presso l’abitazione di residenza, per rimanere al regime degli arresti domiciliari anche per questo episodio, in attesa del processo per direttissima che ha avuto luogo nella mattina di ieri, presso il Tribunale di Ancona.