La droga nel pacchetto di sigarette. A casa altra cocaina: arrestato

Sorpreso con la droga che aveva nascosto dentro a un pacchetto di sigarette gli vanno a perquisire casa e lo trovano con 33 grammi cocaina in un cofanetto, tra varie scatole accatastate in una dispensa. Arrestato dai carabinieri del Norm un 30enne originario di Santo Domingo ma residente a Jesi. Mercoledì sera, attorno alle 20.30, il giovane è stato notato in via Mura Orientali, una parallela del corso e a poca distanza dalle bancarelle allestite per le fiere di San Settimio. Quando ha visto arrivare i militari ha cercato di nascondersi tra le automobili in sosta ma i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. Era stato già segnalato per essere un consumatore di sostanze stupefacenti. Spontaneamente ha consegnato ai militari il pacchetto di sigarette dove dentro c’era uno spinello in parte già fumato e un grammo di cocaina. Il 30enne è stato portato a casa, dove vive con la madre, e nell’abitazione è stata trovata altra droga: i 33 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish. Rinvenuti anche due bilancini di precisione, sporchi di polvere bianca, con i quali aveva già pesato lo stupefacente per dividerlo in dosi. Il dominicano è stato messo agli arresti domiciliari e la droga sequestrata per inviarla al laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale, alla Montagnola di Ancona. Saranno fatte indagini analitiche sulla quantità dello stupefacente in relazione al principio attivo drogante. Ieri mattina il 30enne è stato portato in tribunale dove la giudice Paola Moscaroli ha convalidato l’arresto rimettendolo libero ma l’obbligo di firma alla pg. Durante l’udienza di convalida, difeso dall’avvocato Michele Maltoni, il giovane ha ammesso che la droga era la sua ma non per spacciare ma per uso personale. Il legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 4 dicembre prossimo.

ma. ver.