La droga uccide ancora: 41enne muore a Torrette

E’ arrivata la terza morte per overdose in provincia in meno di dieci giorni. Si tratta di una 41enne di Chiaravalle che da cinque giorni era ricoverata all’ospedale di Torrette in condizioni gravissime. La donna, nonostante i tentativi disperati dei medici, non si è mai ripresa.

Vittima, stando ai primi accertamenti da parte dei carabinieri di Chiaravalle, dell’assunzione di una dose di cocaina per via endovenosa, che ne amplifica l’effetto. La salma al momento è sotto sequestro ed è presumibile che nelle prossime ore il magistrato dia il via libera all’esame autoptico. Da chiarire soprattutto un aspetto: che tipo di sostanza la donna abbia assunto e se sia in qualche modo paragomabile alla droga che ha già ucciso altri due 44enni ad Ancona nei giorni scorsi, rischiando peraltro di ammazzare anche altre due persone, salvate per un soffio. Sulla morte della 41enne la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo, s’indaga per omicidio preterintenzionale. Le indagini vengono condotte dai carabinieri di Chiaravalle che si stanno raccordando con i colleghi di Ancona, anche alla luce dei precedenti decessi che potrebbero essere riconducibili ad un’unica spirale mortale.

Il fatto che si siano verificate tre overdosi fatali nel giro di pochi giorni, fa presupporre che sia stata immessa sul mercato una partita di droga tagliata male e che assunta anche in quantità minime può portare direttamente alla morte. Le indagini dei carabinieri in queste ore sono serrate. Mirano chiaramente a trovare altri quantitativi di droga smerciati e a individuare la fonte di questo giro che a quanto pare si sta allargando sempre di più. La 41enne si erano sentita male meno di una settimana fa nella sua abitazione di Chiaravalle. La donna era stata subito portata all’ospedale di Torrette, ma le sue condizioni non sono mai migliorate nel corso del tempo. Fino alla morte, decretata ieri. Prima di lei era deceduto sabato scorso un 44enne anconetano in un’abitazione di via Flaminia. A poca distanza, in un altro appartamento, un 35enne di origini straniere si era sentito male dopo aver assunto una dose, ma a differenza dell’altro era riuscito a salvarsi.

Il venerdì precedente un 44enne anconetano era morto sempre per overdose in un’abitazione in zona Pincio e un 52enne, anche lui assuntore di droga era stato salvato in extremis. Una scia che sta assumendo contorni inquietanti e che a questo punto rischia di coinvolgere altre persone che hanno acquistato la stessa partita di droga.

Andrea Massaro