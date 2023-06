La Elachem Vigevano già pensa al futuro Coach, staff, mercato e budget i primo tasselli

Per la Elachem Vigevano è già domani. A qualche giorno dalla clamorosa promozione in serie A2 la società ducale è al lavoro su più fronti per programmare la prossima stagione. Il primo tassello sarà la definizione del budget ed il secondo la scelta del coach. In settimana è previsto un incontro gli sponsor e quello con Paolo Piazza, l’uomo che ha portato i ducali alla seconda promozione in sei anni. Il tecnico di Lesmo non ha la tessera da allenatore nazionale richiesta per la A2 ma potrebbe comunque sedere in panchina con la deroga concessa a chi vince il campionato. Occorrerà capire se l’impegno concilierà con la sua attività professionale e se si raggiungerà un accordo economico. Poi sarà la volta dei giocatori.

Intanto ieri la società ha annunciato l’arrivo di Maurizio Porceddu (nella foto) come dirigente addetto agli arbitri. Cagliaritano, imprenditore, è un ex-arbitro di serie B. Arriva da una lunga esperienza all’Urania Milano, intervallata da tre anni trascorsi a Legnano. "Maurizio ci aiuterà a migliorare la comprensione e la relazione con la categoria arbitrale", è stato il commento del presidente ducale Sebastian Perini.

Umberto Zanichelli