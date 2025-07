La fa arrivare in Italia e lei sparisce: "Ha cambiato idea sul futuro marito"

Paga per fare le pratiche di ricongiungimento e far arrivare la moglie in Italia e quando non vede arrivare la donna la denuncia per truffa sentendosi raggirato. La Procura aveva chiesto l’archiviazione per la vicenda, non ravvisando il reato, ma il marito si è opposto incassando però una sconfitta.

La gip del tribunale dorico, Sonia Piermartini, ha ritenuto l’opposizione "infondata per irrilevanza degli elementi di prova" e l’ha quindi respinta archiviando definitivamente il caso. Ad impugnare la richiesta di archiviazione era stato un uomo di 27 anni, bengalese. Aspettava la consorte ad Ancona, a settembre dello scorso anno, dopo aver avviato le pratiche in estate. La coppia si era sposata poco prima in Bangladesh. Lei da lui non si era più presentata.

La difesa della 23enne, rappresentata dall’avvocato Marco Tacconi, ha sostenuto che la bengalese in città era arrivata, ma dal padre. Il marito, ancora prima che arrivasse aveva sospeso il nullaosta per il ricongiungimento. Per la gip "le indagini richieste non si rivelerebbero utili per eventuali altri delitti (contestabili alla 23enne) come il falso o l’irregolarità nel territorio nazionale". Non è provato nemmeno "che abbia contratto matrimonio a distanza in Bangladesh al solo fine di ottenere un titolo di ingresso per il ricongiungimento familiare ingannando il marito nelle sue reali intenzioni. La donna ha cambiato idea sulla circostanza nel condividere la vita con lui o gli stessi sentimenti verso il marito".

In udienza è stato osservato come il marito intrattenesse una relazione con un’altra. Sulla 23enne nemmeno nessuna rilevanza penale per le norme sull’immigrazione perché è entrata a seguito di permesso di soggiorno richiesto dopo che il 27enne aveva rinunciato al nullaosta.

m.v.