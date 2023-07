La Falconarese 1919, il Comune proroga l'affidamento dello stadio, in arrivo un restyling

La proposta presentata dalla Asd Falconarese 1919 ha "convinto" il Comune di Falconara. Prevede la realizzazione allo stadio Roccheggiani dei due campi in erba sintetica, un vero e proprio restyling dell’impianto, con la sistemazione degli spogliatoi, un nuovo bagno per il pubblico sotto le tribune e la sistemazione dei locali.

Per tutto questo il municipio ha prorogato al 31 dicembre l’affidamento dell’impianto sportivo alla società alle stesse condizioni avute finora.

Critico però il consigliere Marco Baldassini che afferma: "La Giunta comunale ha già deciso per la proroga di un anno della gestione da parte della Asd per un project financing di iniziativa privata? Tutto questo investimento per un tempo così limitato di proroga? Sono interventi di manutenzione straordinaria che sarebbero stati in carico dell’ente". In ogni caso l’intervento di miglioramento è atteso dalle squadre e dai tanti frequentatori dell’amato stadio che così entrerà di certo in sala trucco. Si è conclusa oltretutto proprio in queste ore la stagione sportiva della Falconarese 1919 suggellata con foto e cene di rito. In settimana la prima squadra si è ritrovata al completo al Roccheggiani per salutarsi e immortalare l’annata 2022-2023 conclusasi con la sconfitta nella finale play off, a dimostrazione di una stagione intera, dicono dall’associazione, vissuta da protagonista fino alla fine, con la classica foto di squadra.