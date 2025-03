La famiglia curda va a Loreto. Trasferita in un alloggio Cas dopo due settimane di agonia

Dagli hotel a una sistemazione fissa: la settimana choc della famiglia curdo-irachena finita ad Ancona dopo una fuga precipitosa dalla Svezia si è conclusa ieri a Loreto. Una giornata intensa quella di ieri per i due genitori, 46 e 32 anni, e per i tre bambini piccoli, due maschietti di 6 e 5 anni e la piccolina di nemmeno 2, iniziata al mattino con l’appuntamento in questura per regolarizzare la loro posizione. Nel pomeriggio il trasferimento in un alloggio di Loreto, con ogni probabilità una soluzione che rientra nei progetti Cas (Centri di accoglienza straordinaria) gestiti dalla prefettura di Ancona. Usiamo il condizionale perché non siamo riusciti ad avere delle informazioni chiare dalle istituzioni a proposito della famiglia Abdullah che, contattata, ci ha soltanto saputo dire tutti loro erano stati accompagnati da un operatore in un alloggio nella cittadina mariana. Abbiamo provato a chiedere ai servizi sociali del Comune di Ancona se loro fossero stati interessati per accoglierli in un progetto Sai (ex Sprar, accoglienza di II Livello), ma non essendo andata così è praticamente certo che la competenza sul loro caso spetti alla prefettura. In questura ieri, dove erano già stati a inizio settimana per prendere il cosiddetto ‘appuntamento’ gli Abdullah hanno proceduto all’applicazione che dà loro lo status di richiedenti asilo e protezione internazionale; da qui l’immediata accoglienza da parte degli organi prefettizi che di fronte alla presenza di tre bambini non hanno potuto attendere oltre.

La stessa fortuna non hanno le decine di richiedenti asilo, singoli uomini in questo caso, che da settimane attendono l’accoglienza, improvvisamente da qualche tempo non più disponibile per una presunta ‘carenza di posti’.

Per ora la storia della famiglia irachena si ferma qui; dopo due settimane di viaggio e di sballottamenti da un alloggio all’altro in città, finalmente, forse, un posto dove riposarsi e programmare il loro futuro. Ricordiamo che questa settimana i cinque membri del nucleo familiare hanno dormito in un hotel nei pressi della stazione di Ancona pagato per tre notti dal Servizio di Strada e l’ultima, ieri notte, in un B&B del centro pagato da un amico del capofamiglia.