La famiglia in primo piano. Una festa per i Super Nonni. Arriva anche l’Heroes bus

"Con SuperNonni" oggi Ancona celebra i nonni, una figura fondamentale all’interno della famiglia di oggi, un vero e proprio supereroe senza maschera" spiega una nota del Comune. Per l’occasione in piazza Roma, a partire dalle 11, per tutto il corso della giornata, si succederanno varie iniziative per grandi e piccini, che vedranno il coinvolgimento anche della Polizia di Stato, Unicef, l’associazione Le Tate Junior e Apnec Italia.

"I nonni sanno essere dei veri e propri supereroi – commenta l’Aassessore alla Famiglia Orlanda Latini – perché importante figura di riferimento in famiglia. Questa domenica ad Ancona la festa ‘Super Nonni’ avrà un duplice scopo: da una parte rendere omaggio a insostituibili familiari, e dall’altra potenziare una rete fra le diverse generazioni per contribuire ad impedire la solitudine in età più avanzata attraverso una serie di attività coinvolgenti e formative".

La festa sarà inaugurata alle 11 con l’arrivo di un carico di supereroi grazie al ‘Heroes bus’, l’attrazione esclusiva targata MarcheMagiche nonché unico esemplare in Italia di autobus, dalla lunghezza di 12 metri, brandizzato a tema Supereroi; Heroes bus è un vero e proprio mini museo viaggiante che apre le sue porte per far entrare grandi e piccoli nel magico mondo dei Supereroi fra statue, giochi di luci, skyline suggestivi e minuziosi particolari. Abili Cosplayer daranno il benvenuto a grandi e piccini, regalando sorrisi e scattando foto ricordo. Inoltre è previsto uno spazio ludico dove poter giocare liberamente e delle postazioni per poter colorare un disegno dedicato ai protagonisti della giornata, i SuperNonni.

Oggi inoltre cadrà la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Per l’occasione, all’interno della festa dei nonni è prevista la presenza di alcune pattuglie del corpo di Polizia di Stato a partire dalle 15:30, sempre in Piazza Roma: qui gli agenti ed i loro fedeli partner a quattro zampe si esibiranno in dimostrazioni alla cittadinanza su attività quotidianamente svolte con l’ausilio dei cani; nell’arco del pomeriggio, inoltre, la Polizia di Stato insisterà sul tema delle truffe agli anziani, proprio per contribuire, in occasione della festa dei nonni, alla prevenzione dei raggiri cui, sempre più spesso, è vittima la popolazione anziana.

Già attiva all’interno del progetto ‘Bau on the beach’, l’associazione Apnec Italia torna a dare il suo contributo all’interno dell’iniziativa della festa dei nonni: i volontari saranno presenti con gli amici a quattro zampe a partire dalle 11, omaggiando il pubblico con esibizioni e prove di addestramento e saranno disponibili, per tutto il corso della giornata, per fornire consigli utili sull’educazione e la gestione di Fido.

A partire dalle 11 l’associazione Le Tate Junior sarà a disposizione con un gazebo per aiutare grandi e piccoli a realizzare deliziosi manicaretti dolci e salati.

Inoltre sarà allestito uno stand a cura del personale volontario dell’Unicef dove si potranno svolgere attività di svago per i nonni con i loro nipoti.