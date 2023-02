La famiglia Pieralisi prende il controllo di Fastnet spa

La famiglia Pieralisi di Jesi, punto di riferimento dell’imprenditoria marchigiana (Gruppo Pieralisi Maip, Tenute Pieralisi-Vini Monte Schiavo), ha assunto il controllo di Fastnet spa, primo internet service provider delle Marche. L’obiettivo? "Dare maggiore impulso all’attività commerciale dell’azienda, e rispondere alle crescenti esigenze delle piccole e medie imprese delle Marche, garantendone la competitività sul piano nazionale e internazionale". La Fastnet spa, con sede ad Ancona, opera dal 1995 per fornire soluzioni di connettività, private cloud e servizi gestiti alle aziende del territorio. È una delle realtà di maggior rilievo a livello regionale e nazionale, grazie alla sua presenza diretta presso i due principali punti di interscambio dati d’Italia raggiunti con un anello in fibra a 100Gbps. "La decisione di rilevare il controllo di Fastnet – spiega Andrea Pieralisi (nella foto), presidente di Fastnet e promotore dell’operazione – nasce dalla convinzione che l’azienda costituisca un asset strategico per il territorio e possa portare grande valore alle imprese della nostra regione". "Affianchiamo alle pmi italiane in una transizione tecnologica studiata e personalizzata sulle esigenze specifiche di ogni attività", rimarca Filippo Loretoni, ad di Fastnet.