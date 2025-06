La farina di grillo per la cucina

Dal consumo animale a quello umano. La startup marchigiana "Evolveat" di Camerata Picena (Ancona), specializzata nella produzione di alimenti per animali a base di grilli, ha lanciato un nuovo progetto per destinare la farina di grillo alle cucine allo scopo di usarla nell’alimentazione umana. Il progetto, tuttavia, dovrà ricevere l’autorizzazione perché sia possibile usare la farina derivata dall’insetto come ingrediente per alimenti di uso quotidiano. L’Autorità europea per la sicurezza del cibo ha già espresso parere favorevole, ora sarà la Commissione europea – che sta esaminando la documentazione – a dover dare il nullaosta.

"Il nostro nome riflette la missione – spiega Alberto Svelto, direttore generale di Evolveat –, quella di evolvere il modo in cui pensiamo, produciamo e consumiamo il cibo, spingendoci oltre i confini dell’innovazione e ridefinendo gli standard di eccellenza". L’azienda, che alleva oltre 14 milioni di insetti all’anno, sostiene che l’idea è nata dalla consapevolezza che "entro il 2030 il fabbisogno proteico mondiale aumenterà significativamente, e la crescente pressione sull’ambiente e l’uso del 70% del suolo agricolo per l’allevamento convenzionale rappresentano una sfida importante".