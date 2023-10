La felicità di Tamberi: "In lui il bello dello sport"

"In Luigi, negli anni, ho visto il bello dello sport, oltre l’agonismo". A parlare in questo modo di Luigi Casadei è Gianluca Tamberi, giavellottista di ottimo livello in passato, uscito e rientrato di recente in agonismo e fratello di Gimbo, il Campione olimpico di salto in asta. Da un paio di mesi a questa parte i due si sono ritrovati e Gianluca, dall’alto della sua esperienza, ha preso Luigi sotto la sua ala durante le gare e gli allenamenti, sempre in coordinamento con l’allenatore, Marcello Salati: "Il suo allenatore è fondamentale per lui. Conosco Luigi da quando era piccolo _ racconta Gianluca Tamberi, 33enne ex Campione Italiano under 20 e 23 di giavellotto con la misura di 78,61 metri _, prima gli davo alcuni consigli, poi mi sono sentito di fare qualcosa di più per lui. Dopo aver chiuso con le gare nel 2017 nel 2020 ho ripreso con una società di Bolzano e sdoppiarmi in questo ruolo seguendo lo sviluppo di Luigi è stato fantastico, per lui e per me, ma soprattutto gratificante, perché di aver fatto davvero qualcosa di buono. Averlo visto crescere, nelle misure, in maniera così netta è stata una gioia senza pari, una soddisfazione personale. Alla fine è stato anche utile per me sotto il profilo atletico allenarmi con lui. Adesso per me la stagione è finita, mentre Luigi affronterà un’ultima gara molto importante a Roma il 20 ottobre prossimo nella sua categoria Fisdir". Come accennato prima, Gianluca è anche fratello di Gianmarco, asso dell’alto: "Siamo entrambi atleti, ma lui salta molto più di me" conclude con una battuta.