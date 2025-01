La felpa è rubata: scatta la denuncia

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino somalo di circa 20 anni dopo un controllo effettuato in piazza d’Armi. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, al momento del controllo indossava una felpa sulla quale era attaccato un talloncino antitaccheggio. Alle domande dei poliziotti su dove avesse preso il capo d’abbigliamento, il giovane ha risposto che gli era stata regalata qualche giorno prima da un suo amico. La versione fornita non ha convinto i poliziotti che lo hanno condotto in Questura. Gli agenti sono riusciti a risalire al negozio di provenienza ed hanno parlato con il titolare.