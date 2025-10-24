’La Fenice’ torna a risplendere

Il primo regalo per il teatro La Fenice, un cielo illuminato da 148 stelle. Un’illuminazione tutta nuova: "Oltre al cielo stellato formato da 148 lampadine led di colore ‘bianco naturale’ , ci sono 130 strisce led, di colore rosso applicate ai gradini. Inoltre sono state installate 193 lampade di emergenza e 100 faretti di illuminazione ordinaria – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Regine –. La struttura è chiusa dal 4 giugno, il restyling ha riguardato anche la pavimentazione dei camerini, l’ascensore e la manutenzione di attrezzature e sipario. In concomitanza dei lavori, una compagnia telefonica ha chiesto l’autorizzazione per installare un’antenna 5G da posizionare sul tetto del teatro, per garantire la copertura internet di tutto il centro storico di Senigallia. La domanda sarà sottoposta a procedimento del Suap, anche se la concessione sembra scontata dal momento che l’antenna ricadrebbe all’interno di un’area del piano delle antenne.

Partito il conto alla rovescia, ad aprire la stagione degli spettacoli (fuori abbonamento) il 4 novembre sarà ‘Il mondo delle emozioni’ e il il 6 novembre sarà la volta del concerto di Raf con ’Self Control 40th Anniversary’ per poi procedere con il cartellone della stagione teatrale il 13 novembre, con ’L’anatra all’arancia’ con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, seguita il 25 e 26 novembre da ’La febbre del sabato sera’, il grande classico portato in scena dalla Compagnia della Rancia. A dicembre spazio a ’Magnifica presenza’, con la regia di Ferzan Özpetek, e a gennaio arriveranno Umberto Orsini e Franco Branciaroli con ’I ragazzi irresistibili’, ’I Tre moschettieri Opera Pop’ con la direzione artistica e regia di Giuliano Peparini, e Anna Valle e Gianmarco Saurino in ’Scandalo’. In primavera spazio al ’Misantropo’ di Moliere con Fausto Cabra e a ’La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo.

Dopo un lungo restyling il 5 dicembre 1996 venne inaugurato il nuovo teatro ’La Fenice’. La posizione in un’area di confine tra le zone storiche della città: ogni facciata è stata costruita con la logica di rappresentare uno stile architettonico diverso. Il prospetto lungo via Pisacane, ad esempio, rivolto verso la parte settecentesca della città, è caratterizzato da un ordine architettonico chiaramente ispirato ai portici Ercolani, anch’essi del Settecento, mentre la parte del teatro che volge al centro storico presenta elementi cinquecenteschi, come la grande finestra quadripartita presente in molti palazzi dell’epoca.

