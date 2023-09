La FeralpiSalò a Salò (BS): Vecchi speranzoso: "Inizia il nostro campionato"

SALÒ (Brescia)

Ieri mattina, il giorno dopo la prima, storica vittoria in serie B a Lecco, la FeralpiSalò ha ripreso gli allenamenti allo Stadio Turina, ma lo ha fatto con una convinzione in più. La matricola gardesana ha individuato la strada giusta ed ha dimostrato di avere le carte in regola per tenersi ben stretto il posto appena conquistato tra i cadetti.

"Vogliamo mantenere questa scia - sintetizza Stefano Vecchi - Nelle ultime partite eravamo cresciuti come prestazione, ma avevamo raccolto poco. A Lecco siamo riusciti a raccogliere quanto abbiamo meritato. Adesso dovremo vedercela con lo Spezia, una squadra molto forte. Se però riusciremo a mantenere lo spirito e l’intensità delle ultime gare, possiamo dire la nostra". "Speriamo che il nostro campionato sia iniziato a Lecco. Venivamo da due buone prestazioni. Siamo stati bravissimi a reagire al loro pareggio andando subito nuovamente in vantaggio e poi portandola a casa con merito. Ora pensiamo a sabato".

Luca Marinoni